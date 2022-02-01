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1 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 57 г. Москва "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году"

Дата подписания 27 января 2022 г.
Опубликован 1 февраля 2022 г.
Вступает в силу 1 февраля 2022 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:

Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

статьей 91 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";

статьей 231 Федерального закона "О ветеранах";

частью первой статьи 42 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";

частью шестнадцатой статьи 111 и статьей 281 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";

статьей 62 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы";

пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";

Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин