Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 57 г. Москва "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году"

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
статьей 91 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
статьей 231 Федерального закона "О ветеранах";
частью первой статьи 42 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
частью шестнадцатой статьи 111 и статьей 281 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";
статьей 62 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы";
пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 г.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин