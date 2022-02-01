Постпред РФ в ООН: Россию не надо выставлять стороной Минских соглашений

Все обязательства, которые изложены в Минских соглашениях, касаются Киева и Донбасса. Россия не является стороной этих соглашений. Об этом на пресс-конференции в ООН заявил постпред РФ в этой организации Василий Небензя.

"Они [США и ЕС] угрожают нам санкциями <...> еще до того, как что-то произошло <...>. Парадокс состоит в том, что Украина не выполняет Минские соглашения, однако за это наказывают Россию", - цитирует дипломата ТАСС.

По мнению Небензи, Киев на данный момент "не совершил ни одного движения для соблюдения обязательств по Минским соглашениям", хотя и делает заявления на эту тему. В связи с этим США должны не только призывать, но и заставлять Украину выполнять Минские соглашения, подчеркнул постпред.