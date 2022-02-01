Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от вакцинации

Прохождение вакцинации может стать условием получения премии и продвижения сотрудника МВД по службе. Как сообщило РИА Новости, вакцинация даже будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.

Агентство также сообщило, что имеет в своем распоряжении документ, подписанный министром внутренних дел России, который должен побудить сотрудников более активно вакцинироваться. В документе сказано, что это делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". Решение о подобных мерах было принято в том числе и с учетом циркуляции в стране штамма омикрон.