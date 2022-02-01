Президент Беларуси поздравил Льва Лещенко с юбилеем

На музыкальной волне Союзного государства вокальное искусство Льва Лещенко не только узнаваемо с первых аккордов лирических мелодий, но составляет золотой фонд сценического искусства, утверждают поклонники народного артиста РСФСР.

За минувшие десятилетия, констатируют его биографы, московский соловей подарил отечественной эстраде сотни популярных песен, которые до сих пор украшают репертуар концертных программ. На просторах России и Беларуси взрывом восторгов благодарные слушатели встречают "Родительский дом" и "День Победы", "Не плачь, девчонка" и "Старый клен", "Соловьиную рощу" и "Ни минуты покоя".

С 80-летием поздравил первого февраля Льва Лещенко и президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив в приветственном адресе, что именно "дарованные природой уникальный талант и артистическое обаяние, трудолюбие и безграничная преданность искусству позволили прославленному артисту взойти на вершину музыкального Олимпа".

Кстати, неоднократный участник международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", юбиляр еще десять лет назад был удостоен специальной премии президента РБ "Через искусство к миру и взаимопониманию", напоминает пресс-служба главы государства.

Исполняемые Лещенко произведения, ставшие классикой советской и российской эстрады, по словам Лукашенко, на протяжении многих лет дарят яркие и теплые эмоции, находят отклик в сердцах миллионов преданных поклонников.

Пожелав народному артисту крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия, глава государства подчеркнул, что "белорусская публика высоко ценит его творчество "и с нетерпением ждет встречи с любимым артистом".

Автор нескольких автобиографических книг, сам артист вспоминает, что свою самостоятельную трудовую деятельность начал сразу после окончания школы. Он успел побывать и за кулисами Большого театра, в котором трудился рабочим сцены, и освоить профессию слесаря на заводе точных измерительных приборов.

А отслужив в армии и поступив в ГИТИС, Лещенко в студенческие годы осваивал вершины мастерства в Московском государственном театре оперетты, а затем становится солистом-вокалистом Гостелерадио, исполняя популярные шлягеры и в песенных дуэтах с Валентиной Толкуновой и Людмилой Сенчиной, Софией Ротару и Анной Герман.

На рубеже веков артист создал и возглавил театр эстрадных представлений "Музыкальное агентство", которому позже был присвоен статус государственного. Кроме того, многие годы юбиляр преподавал в Российской академии имени Гнесиных. Он входил и в состав жюри Российской национальной музыкальной премии, всероссийского музыкального конкурса молодых исполнителей "Пять звезд", международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна".

А в конце января наступившего года Лев Лещенко стал первым кавалером российского ордена "За заслуги в культуре и искусстве".