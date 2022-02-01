Президент РКС Сергей Степашин: Желаю Литинституту поддержки государства

Почему в Сети активно ходят слухи о закрытии Литинститута? Кому понадобилось здание вуза на Тверском бульваре? Ситуацию "РГ" прокомментировал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

- Прекрасный институт с великолепными традициями! Мне не один раз посчастливилось встречаться с его студентами. Один из лучших вузов страны, который готовит специалистов в области литературы. Я не знаю аналогов в мировой практике - специальный вуз, который готовит писателей. Мы - читающая, интеллектуальная страна. Всему миру известны русские писатели: Толстой, Достоевский (в прошлом году весь мир отмечал его 200-летие), Максим Горький, имя которого носит Литинститут и которого мы, к сожалению, подзабыли. Я желаю Литинституту творческих успехов и поддержки государства, чтобы он выглядел как лучший вуз страны.

Подробнее о том, почему вокруг этого единственного в мире писательского вуза бродят "уверенные" слухи о его закрытии, читайте в завтрашнем номере "РГ".