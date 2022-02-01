Путин не исключил проблем с газом в Европе в следующем году

Президент России Владимир Путин не исключил в следующем году проблем с газом в Европе.

"Объемы газа в ПХГ (подземные хранилища газа - прим. РГ) Европы где-то сократились до 40 примерно процентов физических объемов, и на следующий год будут проблемы, наверно, возникать у наших партнеров в Европе", - подчеркнул он на пресс-конференции после переговоров с премьер-министров Венгрии Виктором Орбаном.

"У Венгрии не будут, - пообещал российский лидер. - Потому что мы объемы дополнительные согласуем". Окончательное решение будет принято в начале апреля. По словам Путина, поставка Будапешту дополнительно одного миллиарда кубометров газа не будет большой проблемой для России.