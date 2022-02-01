Путин обсудил с Орбаном поставки российского газа и гарантии безопасности

Владимир Путин начал в Кремле встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. В ходе разговора российский президент заявил, что с удовольствием проинформирует своего коллегу о переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности. "Мне было бы очень важно с тобой обменяться мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности", - сказал он.

В начале разговора российский лидер также подчеркнул, что прямая встреча и диалог лучше, чем разговор по телефону. Говоря о сотрудничестве, Путин отметил взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом. "Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 2 миллионов доз вакцин, и у вас зарегистрировали "Спутник Лайт". Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий", - сказал Путин.

Энергетика занимает важное место в сотрудничестве России и Венгрии. Все российские поставки энергоресурсов стабильны, заявил Путин. "Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота вырос на 30 процентов. Это - хороший сигнал, продолжаются крупные проекты: строительство атомной электростанции", - добавил президент РФ.

Орбан в свою очередь заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. "С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок", - сказал он.

Путин отметил, что долгосрочные контракты сейчас позволяют Будапешту получать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. "Можно сказать, что вот эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, - это же результат прежде всего вашей работы", - сказал президент РФ.