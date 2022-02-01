Путин обсудил с премьером Венгрии проекты в энергетике и борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры обсудили поставки российского газа и вакцины "Спутник Лайт". Путин и Орбан также обменялись мнениями о переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Российский президент и премьер-министр Венгрии впервые встретились после 2019 года. Путин отметил, что прямая встреча и диалог лучше, чем разговор по телефону. Российский лидер подчеркнул, что страны старались вместе бороться с коронавирусом. "Поставили более двух миллионов доз вакцин. У вас зарегистрировали "Спутник Лайт". Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий", - сказал Путин. Орбан, в свою очередь, поблагодарил Москву за помощь в поставках российской вакцины от COVID-19. "Мы действительно переживаем непростые времена. 2021 год оказался наиболее успешным в сотрудничестве между нашими странами. Было два главных вызова. В обоих случаях Россия нам помогла. Первый вызов связан с вакцинами", - сказал он и поблагодарил "от сердца".

Несмотря на ковидные ограничения, Россия и Венгрия за прошлый год также смогли нарастить товарооборот на 30 процентов. "Это хороший сигнал двусторонних отношений", - отметил президент РФ.

Энергетика занимает большое место в сотрудничестве двух стран. "Пятьдесят пять процентов потребляемой Венгрией нефти, 80 процентов природного газа поступает из России. Все работает стабильно", - подчеркнул Путин. Президент также напомнил, что в прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. "Поэтому здесь стабильность поставок обеспечена", - заверил он.

Премьер Венгрии в ответ заметил, что вся Европа переживает кризис, но Венгрии удалось вместе с "Газпромом" заключить контракт. "Благодарим за то, что мы их подписали, и в ходе сегодняшней нашей встречи хотел бы достигнуть увеличения поставок", - сказал он. Путин, в свою очередь, заявил, что газовый договор Москвы и Будапешта, заключенный до 2036 года, обеспечивает покупку газа дешевле, чем в Европе. "Важно, что и сегодня Венгрия покупает в пять раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе", - сказал он.

Газовый договор Москвы и Будапешта, заключенный до 2036 года, обеспечивает покупку газа дешевле, чем в Европе

Отдельно на переговорах также обсуждалась ситуация в сфере безопасности. Так, российский президент заявил, что с удовольствием проинформирует Орбана о переговорах РФ с США и НАТО по этому вопросу. Путин напомнил, что ранее Москва направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств на этот счет. "Мне было бы очень важно с тобой обменяться мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности", - сказал президент РФ. Орбан, в свою очередь, заявил, что прилетел в Москву "с миссией мира". "Я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей стран - членов Евросоюза не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение", - подчеркнул он.

После протокольной части встречи лидеры продолжили общаться в закрытом формате.