Путин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

"Ваша светлость, поздравляю вас с праздником", - сказал президент на встрече с патриархом.
Он подчеркнул, что значение Русской православной церкви в жизни общества растет.
Российский лидер назвал чрезвычайно важным все, что Патриарх делает для укрепления мира и согласия в России, а также для поддержания социального самочувствия в обществе.
Президент вручил предстоятелю РПЦ букет белых роз, пожелав ему всего наилучшего.
Патриарх поблагодарил главу государства за добрые слова и отметил, что церковь на протяжении всей истории стремилась делать все для того, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку тоже становилось лучше.
Он назвал задачей церкви, чтобы вне зависимости от трудностей, с которыми человек сталкивается постоянно, шло духовное возрастание личности.