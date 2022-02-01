Путин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Интронизация предстоятеля РПЦ - особое событие не только в церковной жизни, но и для всей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости