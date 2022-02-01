Путин: Украина для США - инструмент сдерживания России

Украина - это просто инструмент для США в достижении одной цели, считает президент Владимир Путин.

"Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины - хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, - но самая главная их задача - сдерживание России", - заявил он на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Сделать это можно двумя путями, заметил российский лидер. Можно втянуть нашу страну в какой-то вооруженный конфликт и ввести самые жесткие санкции, о которых сейчас говорят в Вашингтоне. "Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь "бендеровцев" на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - сказал Путин.