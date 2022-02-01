Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности

Президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Марио Драги обсудили по телефону актуальные вопросы, которые касаются как двусторонней повестки дня, так и ситуации в Европе.

Российский лидер рассказал своему собеседнику о ключевых подходах в сфере безопасности. Он "акцентировал важность соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных на высшем уровне документах ОБСЕ", уточняет Кремль.

Глава итальянского кабмина выразил обеспокоенность ситуацией на Украине. В ответ Владимир Путин отметил, что Киев уклоняется от ранее взятых на себя обязательств, особенно по политическим аспектам урегулирования внутриукраинского конфликта. Президент РФ подчеркнул "необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер".

Кроме того, Путин подтвердил, что Москва готова и впредь обеспечивать Рим природным газом и сообщил Драги о своей недавней встрече с итальянскими предпринимателями. Российский президент также попросил итальянского премьера передать поздравления и наилучшие пожелания своему коллеге Серджо Маттарелле, который недавно заступил на второй срок исполнения своих обязанностей.