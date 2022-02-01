Путин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России по безопасности

В своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы", - заявил он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, уже сейчас ясно, что основные российские озабоченности были проигнорированы Западом. В частности, по его словам, не было дано адекватного и ясного ответа на три ключевых вопроса: о недопущении расширения НАТО на восток, об отказе альянса от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений, а также о возврате военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.

При этом Владимир Путин также отметил, что, объясняя свои действия, блок ссылается на право стран свободно выбирать способы обеспечения безопасности. "Нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств", - подчеркнул он.