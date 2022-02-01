Новости

Путин рассказал, как США могут использовать Украину как инструмент против России 20:25
Путин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России по безопасности 20:15
Экспорт аммиачной селитры остановлен на два месяца 20:15
Глава ДНР: Киев готовит новые провокации 20:12
Путин оценил переговоры с Виктором Орбаном 19:54
Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от вакцинации 19:53
МИД России: Отсутствие главы Миссии ослабляет эффективность усилий ООН в Ливии 19:49
Сборная Южной Кореи досрочно вышла на ЧМ-2022 по футболу 19:40
Клюге: ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России 19:10
Украинская оппозиция требует отставки секретаря СНБО 19:02
Российские спортсмены в Пекине получили пожелания от болельщиков в печеньях 18:55
Экс-директор страховой компании объявлен в розыск 18:32
Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении 18:30
Почти четверть горожан задумалась о переезде за город 18:28
Пользователи “Госключа” смогут дистанционно делать покупки в маркетплейсах 18:27
Премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев 18:18
Аксенов дал совет Украине, где искать виновников потери Крыма 18:13
В Беларусь на референдум приедут более 100 наблюдателей от СНГ 18:00
В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение 17:55
Рецидивиста, который поджег квартиру в Москве, отправили в СИЗО 17:44
Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки 17:32
РЭО разработал аналитическую платформу в сфере обращения с отходами 17:30
Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 20:15
Рубрика: Власть

Путин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России по безопасности

В своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности

"Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы", - заявил он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, уже сейчас ясно, что основные российские озабоченности были проигнорированы Западом. В частности, по его словам, не было дано адекватного и ясного ответа на три ключевых вопроса: о недопущении расширения НАТО на восток, об отказе альянса от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений, а также о возврате военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.

При этом Владимир Путин также отметил, что, объясняя свои действия, блок ссылается на право стран свободно выбирать способы обеспечения безопасности. "Нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Расширение НАТО Россия и НАТО

Главное сегодня

Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности
Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку"
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году