ГЧП позволит преобразовать общественные пространства Тулы

Региональные власти намерены вложить в ревитализацию исторического центра Тулы семь миллиардов рублей, а в Ярославле планируют создать биопарк стоимостью 12 миллиардов. Не только наполнение рынка общественных пространств конкретными объектами, но и привлечение к нему внимания бизнеса обсуждали на V Форуме ЦФО по государственно-частному партнерству (ГЧП), прошедшем в конце декабря в столице Московской области.

Масштабное преобразование исторического центра Тулы - с сохранением его исторического облика - идет уже не первый год. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

В Туле за пять лет было реализовано во взаимодействии с бизнесом в разных форматах несколько проектов развития городского пространства. Флагманский - ревитализация исторического центра. По словам генерального директора Корпорации развития региона Григория Лаврухина, этот проект позволил сформировать на 20 гектарах новое видение центра Тулы.

- 40 объектов культурного наследия находились в разрушенном, полуразрушенном состоянии или не действовали, плюс отсутствие набережной. Проект "Ревитализация исторического центра города Тулы" привлек 75 резидентов. Была сформирована пешеходная зона, для чего существенно изменена транспортная концепция, построена инфраструктура, которая позволила подключить все к инженерным коммуникациям. Потом смогли сформировать пул объектов, которые переданы в формате договоров аренды с инвестиционными условиями бизнесу, - пояснил Лаврухин.

В итоге было подписано14 соглашений ГЧП на 374 миллиона рублей - это лишь инвестиционные обязательства, связанные с реконструкцией и реставрацией. Общие финансовые параметры: два миллиарда привлечены в инфраструктуру частными инвесторами, и более двух миллионов - в рамках таких объектов, как гостиницы и рестораны, которые уже функционируют.

Это должно быть знаковое пространство для города - не обязательно центральное, главное - чтобы оно было востребовано

По словам Григория Лаврухина, успешная реализация проекта с точки зрения привлечения инвесторов и отдачи дала возможность идти дальше. Теперь планируется увеличить территорию до 120 гектаров, на которых предполагается создание торгово-офисных и развлекательных объектов. "Сегодня по концепции мы планируем инвестировать семь миллиардов в формирование необходимой инфраструктуры, благоустройство, подведение инженерии и далее в различных форматах привлечение частных инвесторов", - сообщил гендиректор Корпорации развития Тульской области. При этом расчет на этапность развития, когда первые вложения делаются за счет бюджета, чтобы создать привлекательность территории, затем - уже за счет привлечения частных инвестиций. Примечательно, что помимо центра Тулы в планах развитие еще пяти территорий, на которые целесообразно привлекать инвестора.

На форуме речь шла, в том числе, о городских парках как о необходимом элементе комфортной городской среды. По нормативам в каждом населенном пункте, где проживают более 30 тысяч человек, должен быть парк с доступностью до 30 минут. Потребность в больших парках была выявлена при исследовании более 50 городов. Но далеко не все муниципальные бюджеты могут позволить себе создание парка. Механизм концессии способен помочь решить проблему и снизить нагрузку на бюджет. Однако, как заметила управляющий директор блока инвестиционных соглашений ИнфраВЭБ Светлана Дубинчина, парки долго не были предметом ГЧП-активности. Сегодня несколько федеральных и нацпроектов включают мероприятия по созданию современных парковых пространств, что привлекает внимание бизнеса и позволяет рассматривать парки как концессионный проект. По мнению участников форума, именно механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) способны привлечь внимание бизнеса к развитию общественных пространств.

- Пора предложить рынку более объемное решение, которое требует больших капиталовложений, - считает Светлана Дубинчина. - Но это должно быть именно умное решение, когда пространство само станет точкой роста. Концессионный механизм может быть эффективен, поскольку привлекает как бюджетное финансирование, так и частное.

Один из амбициозных проектов, поддержанных ВЭБом, представил мэр Ярославля Владимир Волков. Речь о строительстве биопарка, где за животными можно наблюдать в естественной среде. Его создание на базе существующего зоопарка Ярославля позволило бы войти в десятку лучших зоопарков Европы и привлечь до 1,5 миллиона гостей в год. К тому же, по словам Волкова, это скачок в развитии города. Но для этого нужны гостиницы и спа-центр, парк развлечений, водный мир, аттракционы, тематические рестораны, оздоровительная тропа, дельфинарий и прочее. Стоимость - 12 миллиардов рублей. В настоящее время совместно с ВЭБ.РФ ведется поиск инвесторов.

Вместе с тем, по мнению экспертов, и к проектированию подобных общественных пространств, и к управлению ими необходимо привлекать профессионалов. "Это важно, потому что парк не будет приносить дохода, если не будет грамотно управляться", - подчеркнула управляющий директор Блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Дарья Онищук. По ее мнению, грамотные концепция и управление позволят общественному пространству быть самодостаточным с финансовой точки зрения.

Однако, как отмечали участники форума, хоть механизм концессии помогает привлечь инвестора, но на такие проекты он самостоятельно не придет. Дарья Онищук обозначила основные критерии участия ВЭБ.РФ в подобных проектах. Это должно быть знаковое пространство для города - не обязательно центральное, главное - чтобы оно было востребовано. Должна быть составлена предварительная концепция, определены матрицы сценариев источников доходов.

- В таких проектах важно, насколько будет включена мэрия, - подчеркивает представитель ВЭБ.

При этом не следует забывать, что настоящий парк на 70 процентов - зелень, так что это не "чисто коммерческая история".

- Парк не торговый центр, мы не сделаем его экономически эффективным, - заметил министр Московской области по туризму Алексей Шимко.

- Опыт показывает: если мы говорим о привлечении частных инвестиций на принципах ГЧП в такие проекты, то соотношение государственных и частных вложений - один к 1,5 или один к двум. Это нижнее значение классических подходов, в других сферах такое соотношение значительно больше: один к трем или один к пяти, - вторит ему Григорий Лаврухин. - Мы не должны рассматривать это исключительно как сферу зарабатывания денег. Эффект здесь - это комфорт жителей, плюс поток приезжих, а также мультиэффект от создания рабочих мест.

В то же время Григорий Лаврухин заметил, что в подобных проектах больше всего задействован малый и средний бизнес, которому сложно выходить на конкурс концессии, поэтому подход здесь должен быть несколько проще.

- Исходя из тех рисков, которые публичная сторона на себя взяла, мы первыми входим в инфраструктуру, в инвестиции, и мы смогли получить больший экономический эффект, когда разыграли конкурсы на предоставление земельных участков, на сдачу в аренду с инвестиционными обязательствами на концессию по развитию городских пространств, - пояснил Лаврухин.