Как изменится общественный транспорт Курска

Публичное обсуждение новой маршрутной сети Курска и транспортной реформы в целом привлекло внимание и общественных активистов, и просто неравнодушных обывателей, которые пользуются городским транспортом. И это неудивительно, ведь уже 1 июля движение пассажирских автобусов, троллейбусов и трамваев в столице Соловьиного края изменится.

Первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко напомнил, что подготовка к переменам шла более двух лет. И за это время пассажирские потоки изучали не только специалисты столичного Научно-исследовательского института автомобильного транспорта, но и представители корпорации ВЭБ.РФ, и компании "Группа "Мовиста", которые намерены инвестировать в развитие пассажирского транспорта сначала в областном центре, а после, возможно, и в агломерации в целом. Поэтому в основу проекта новой маршрутной сети легли не только данные о существующем пассажиропотоке, но и информация от сотовых операторов. Не секрет, что именно данные мобильных систем наиболее точно и правдиво отражают движение людей по городу.

Если сначала сеть намеревались сделать двухуровневой - с бесплатной пересадкой между маршрутами, - то теперь предусмотрели массу возможностей для нескольких пересадок, маршруты стали короче, а вся организация движения - динамичнее. Все это должно принести пользу и муниципальным перевозчикам, и частным, и, конечно, пассажирам.

Трамвайные и троллейбусные сети стали основой для модернизированной системы движения. От них оттолкнулись, проектируя городские маршруты. И уже в дополнение к ним были продуманы маршруты подвозящие - они простираются до окраин, где сейчас больше всего жалуются на отсутствие транспорта, особенно по вечерам. Александр Васильченко отметил, что частным перевозчикам - а именно они обслуживают две трети городских маршрутов - невыгодно ездить на окраины, особенно поздно вечером. К тому же во время вспышек заболеваемости перевозчики страдают не только из-за снижения числа пассажиров, но и от нехватки водителей. Реформа изменит и это: тарифы на проезд станут полностью регулируемыми, заработок водителей перестанет зависеть от количества пассажиров, а движение автобусов будет подчиняться расписанию. Все это - следствие работы над транспортной реформой в том числе и общественных активистов.

Маршруты станут короче, а организация движения - динамичнее

Руководитель курской "Инспекции общественного контроля" Олег Погожих отметил, что неслучайно даже на подвозящих маршрутах установлен четкий график движения маршруток: они будут ходить по шесть раз в день.

- При этом люди смогут на них добраться до пересадочного узла и бесплатно пересесть на другой транспорт, - отмечает он.

И общественные активисты, и чиновники подчеркивают: бесплатная пересадка - отдельная тема. Пока в Черноземье такая система не работает нигде, хотя еще раньше и предлагалась в соседнем Белгороде. Однако теперь для курян намерены не только предусмотреть эту возможность, но и ввести проездные, в том числе безлимитные и для всех видов транспорта. Ведь новая маршрутная сеть позволит Курску на льготных условиях приобретать и низкопольные большие автобусы на газомоторном топливе, и электробусы, и троллейбусы с автономным ходом.