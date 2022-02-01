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01.02.2022 09:13
Рубрика: Общество

Московский сервис теперь поможет рентгенологам РФ в исследовании маммограмм

Текст: Любовь Проценко

Год назад на базе единой цифровой платформы здравоохранения в столице запустили сервис автоматического анализа рентгенологических исследований HUB Telemed. Благодаря этой разработке московские специалисты и их коллеги из других регионов получили возможность обрабатывать снимки с использованием искусственного интеллекта, в том числе КТ для диагностики COVID-19. Теперь же функциональные возможности этого сервиса расширились - с его помощью стало возможно проводить оценку результатов маммографии. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Специальная платформа HUB уже год предоставляет доступ врачам из любых субъектов России к технологиям искусственного интеллекта, которые успешно применяются в учреждениях столицы. И мы видим интерес, который проявляют к возможностям сервиса специалисты из других регионов - им воспользовались уже несколько сотен врачей со всей России. HUB Telemed используется медиками при обработке результатов компьютерной томографии легких пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию либо при оценке динамики уже подтвержденного заболевания. Доступ к платформе предоставляется только медицинским работникам - как специалистам лучевой диагностики, так и представителям клинических специализаций: терапевтам, пульмонологам", - рассказала вице-мэр.

Сервис автоматического анализа рентгенологических исследований HUB Telemed позволяет как значительно ускорить описание снимков, так и улучшить качество диагностики. HUB-сервис не только обрабатывает изображения и обращает внимание специалиста на зону возможной патологии, но и дает возможность получить необходимую консультацию у лучших московских экспертов в той или иной области диагностики. Они могут дать второе мнение в сложных случаях или выполнить первичное описание снимка. При этом первичная компьютерная обработка снимка занимает от 2-3 до 15 минут максимум.

"При этом проект постоянно совершенствуется и расширяется. Теперь на платформе есть возможность обрабатывать и результаты маммографии. Это очень важный шаг, поскольку он позволит повысить качество диагностики и ускорить получение результатов в сложных случаях, в том числе и при выявлении ранних признаков рака груди. Важно, что с помощью сервиса российские врачи также могут проконсультироваться с лучшими московскими экспертами в сложных случаях".

Сервис Hub Telemed разработан Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы. Чтобы подключиться к нему, врачу необходимо направить заявку через форму на сайте проекта. В заявке нужно указать свой e-mail, СНИЛС, название медицинской организации и должность. После верификации подтверждение поступит на адрес электронной почты, который был указан в заявке.

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