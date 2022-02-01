Москвичи стали чаще ездить на такси, велосипедах и самокатах

Рост пассажиропотока в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается по всем основным видам общественного транспорта Москвы - метро (+42%), наземному (+35%) и пригородному железнодорожному транспорту (+16%). Об этом доложил на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе обсуждения итогов работы транспортного комплекса столицы в прошлом году и планов на текущий год.

Он отметил, что число пассажиров МЦК и МЦД превысило в том числе допандемийные показатели 2019 года - МЦК - на 2%, а МЦД - на 8%. Это говорит о том, что кольцо и диаметры стали удобной альтернативой другим видам городского транспорта и личному автомобилю, подчеркнул заммэра.

Но в условиях пандемии пассажиры стали чаще выбирать для своих поездок такси, а также пользоваться прокатом велосипедов и самокатов. В результате ежедневное число поездок в 2021 году на московском такси превысило допандемийный уровень 2019 года на +27% и составило 1,35 миллиона поездок, а на велосипедах и самокатах - на 77%, достигнув 60 тысячи поездок.

Выросло также число поездок на личном транспорте. В частности, в четвертом квартале прошлого года на улицы города ежедневно выезжали 3,11 миллиона уникальных автомобилей, что почти на 50 тысяч больше уровня 2019 года и на 150 тысяч больше уровня 2020 года.

В целом в 2021 году на общественном транспорте совершалось 62% от общего числа поездок по городу, на личном автомобиле - 38%.

На заседании президиума подчеркивалось: задачей ближайших лет является восстановление востребованности общественного транспорта, в том числе за счет развития инфраструктуры, создания новых привлекательных сервисов для пассажиров, выполнения жестких стандартов эпидемиологической безопасности общественного транспорта.