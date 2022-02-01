Обновленный центр госуслуг района Отрадное открылся по новому адресу

В районе Отрадное по новому адресу открылся обновленный центр госуслуг. Получать в нем услуги стало еще комфортнее - жители могут оформить необходимые документы в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы открыли центр госуслуг района Отрадное по новому адресу. Прошлый офис в Отрадном уже морально устарел - небольшая площадь, изношенная мебель. Центр находился далеко от метро, это было неудобно для горожан. Поэтому мы приняли решение найти новое, более просторное помещение. Место выбрано неслучайно: торговый центр - фактически "сердце" этого района. Здесь сконцентрирована вся инфраструктура и, самое главное - рядом станция метро. Теперь жителям будет удобно получать важные услуги рядом с домом или по пути на работу. Теперь он полностью соответствует стандарту комфорта офисов "Мои Документы", - рассказала заммэра.

Центр госуслуг района Отрадное переехал в ТРЦ "Форт Отрадное" по адресу: ул. Декабристов, д. 12. Помещение офиса встречает посетителей современной отделкой и мебелью. Особое внимание уделили маломобильной группе граждан - центр оборудован для их более комфортного пребывания и передвижения - появились два увеличенных окна приема. В центре есть комната матери и ребенка, детская игровая зона - ведь в МФЦ часто приходят родители с детишками, банкоматы и современный диагностический комплекс для быстрой проверки здоровья. В новом офисе увеличили количество мест самообслуживания в зоне электронных услуг - теперь больше жителей могут бесплатно воспользоваться компьютерами. Кроме того, зона электронных услуг теперь оснащена оборудованием для слабовидящих посетителей, которое позволит им самостоятельно получать онлайн-услуги.

Для поддержания благоприятного микроклимата работают централизованные системы вентиляции и кондиционирования, центр стал просторнее, увеличена зона ожидания. В офисе появился отдельный кабинет ЗАГС для регистрации брака в неторжественной обстановке.

Также на этой неделе 11 центров госуслуг в каждом округе Москвы начали оказывать узкоспециализированные редкие услуги - это, например, установление отцовства после регистрации рождения или расторжение брака, если он был зарегистрирован за рубежом. Раньше в отделах ЗАГС их можно было получить только со вторника по субботу в часы приема заявителей. Теперь они доступны ежедневно, без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00. В этих центрах работают сотрудники ЗАГСов. Записаться на получение услуги можно онлайн на mos.ru.

Среди узкоспециализированных - услуги по регистрации рождения и смерти, произошедших за пределами РФ, установления отцовства после регистрации рождения или при регистрации рождения по заявлению об установлении отцовства, поданному сотруднику ЗАГС во время беременности матери, расторжению брака, если расторгаемый брак был зарегистрирован уполномоченными органами иностранных государств, перемены имени, истребованию личных документов с территории иностранных государств, регистрации усыновления (удочерения), а также восстановлению/аннулированию записи акта гражданского состояния.

Перечень 11 офисов "Мои Документы" для оказания узкоспециализированных услуг ЗАГС:

• ЦАО - Центр госуслуг района Замоскворечье (ул. Бахрушина, д. 13);

• САО - Центр госуслуг района Сокол (Чапаевский пер., д. 16);

• СВАО - Центр госуслуг района Алексеевский (ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 3);

• ВАО - Центр госуслуг района Новогиреево (ул. Алексея Дикого, д. 3);

• ЮВАО - Центр госуслуг района Марьино (ул. Совхозная, д. 41);

• ЮЗАО - Центр госуслуг района Черемушки (ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2);

• ЮАО - Центр госуслуг районов Нагорный и Нагатино-Садовники (Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4);

• ЗАО - Центр госуслуг районов Можайский и Кунцево (ул. Маршала Неделина, д. 40);

• СЗАО - Центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино (ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1);

• ЗелАО - Центр госуслуг района Савелки (Зеленоград, корп. 337);

• ТиНАО - Центр госуслуг поселения Троицк (Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4).

Задать вопросы по процессу предоставления услуг ЗАГС теперь можно на видеоконсультации со специалистом на портале mos.ru. Всего на сайте специалисты проконсультируют по более 200 услугам, доступным в офисах "Мои Документы".

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, за все время жители отправили более двух тысяч заявок на видеоконсультации со специалистами различных ведомств, больше всего обращений, около 300 заявок, поступило на консультации в центрах госуслуг.