Пассажиропоток на БКЛ в Москве сравнялся с МЦК

Подводя итоги развития общественного транспорта в столице за 2021 год, заммэра Москвы Максим Ликсутов напомнил сегодня в ходе заседания президиума правительства Москвы, что главным его событием стало открытие 12 станций метро - участка Большой кольцевой линии от "Хорошевской" до "Каховской".

Десятки новых маршрутов получили 1,4 миллиона человек - многие из них экономят до 40 минут при ежедневных поездках по городу. К концу года пассажиропоток БКЛ достиг 550 тысяч пассажиров в сутки, т.е. сравнялся с числом пассажиров на МЦК. Таким образом, уже сегодня, еще до полного завершения строительства Большое кольцо стало важнейшим элементом транспортной инфраструктуры Москвы, подчеркнул Максим Ликсутов.

С открытием нового участка БКЛ снизилась нагрузка и на участки радиальных линий метро внутри Большого кольца: Арбатско-Покровская - на 8%, Серпуховско-Тимирязевская - на 7%, Филевская и Калужско-Рижская - на 3%. МЦК стало свободнее на 4%. Отмечалось также, что главным событием в транспортной сфере Москвы в 2022 году должно стать завершение строительства Большой кольцевой линии, что позволит уже в 2023 году полностью открыть ее для пассажиров.