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01.02.2022 15:46
Рубрика: Экономика

Бирюков: Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Текст: Ирина Огилько

Прирост свежевыпавшего снега за выходные и понедельник составил в отдельных районах Москвы до 15 см. Брошены на уборку города 12,5 тысячи единиц техники. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По прогнозам синоптиков, в течение дня и предстоящей ночью выпадет еще до 3 см снега. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем останется очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Начались работы по расчистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

При обнаружении наледи на крышах домов обращайтесь на портал gorod.mos.ru.

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