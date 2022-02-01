Плавильная печь разрушила цех калужского завода

В Калужской области следователи регионального СУ СКР начали проверку разрушения печи в цехе по выплавке алюминия, при котором пострадали два человека. Один из получивших травмы госпитализирован, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

ЧП произошло ночью в Малоярославце на улице Мирная, 3 на заводе "Агрисовгаз", выпускающем алюминиевые конструкции. По версии следствия, в литейном цеху № 1 произошла разгерметизация плавильной печи в момент, когда в ней находился сплав алюминия. Нарушение техпроцесса привело к гидроудару, разрушившему часть стены.

По информации регионального ГУ МЧС, площадь разрушения стены 40 квадратных метров. На месте ЧП работали пожарно-спасательные службы - 43 человека и 14 единиц техники.

Из-за нарушения технологического процесса и последовавших разрушений травмы получили два работника предприятия. Один из них - мужчина 49 лет получил травмы лица и глаз. Он доставлен в больницу.

В настоящее время следователи изымают на предприятии технологическую документацию, устанавливают ответственных за технику безопасности и охрану труда. Следствием назначен ряд экспертиз.