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01.02.2022 17:10
Рубрика: Происшествия

Плавильная печь разрушила цех калужского завода

Текст: Елена Шулепова
Фото: СУ СКР по Калужской области Фото: СУ СКР по Калужской области
Фото: СУ СКР по Калужской области

В Калужской области следователи регионального СУ СКР начали проверку разрушения печи в цехе по выплавке алюминия, при котором пострадали два человека. Один из получивших травмы госпитализирован, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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ЧП произошло ночью в Малоярославце на улице Мирная, 3 на заводе "Агрисовгаз", выпускающем алюминиевые конструкции. По версии следствия, в литейном цеху № 1 произошла разгерметизация плавильной печи в момент, когда в ней находился сплав алюминия. Нарушение техпроцесса привело к гидроудару, разрушившему часть стены.

По информации регионального ГУ МЧС, площадь разрушения стены 40 квадратных метров. На месте ЧП работали пожарно-спасательные службы - 43 человека и 14 единиц техники.

Из-за нарушения технологического процесса и последовавших разрушений травмы получили два работника предприятия. Один из них - мужчина 49 лет получил травмы лица и глаз. Он доставлен в больницу.

В настоящее время следователи изымают на предприятии технологическую документацию, устанавливают ответственных за технику безопасности и охрану труда. Следствием назначен ряд экспертиз.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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