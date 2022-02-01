Почему за вывоз мусора мы платим в зависимости от площади квартиры

В первых платежках на коммуналку за январь москвичи увидели новую строку - "Обращение с ТКО". Теперь она не прячется в графе "Содержание жилья", а выставлена отдельно. Цена ее - 7,23 рубля с квадратного метра общей площади квартиры. ТКО, напомню, это твердые коммунальные отходы - тот самый бытовой мусор, который мы каждый день выносим за порог. Многие москвичи в соцсетях удивляются - как связаны отходы и квадратные метры? Мусор ведь появляется от людей, а не от метров! Корреспондент "РГ" попытался найти ответ.

Подходы к отходам

Для начала разберемся, что же случилось с платежкой. Дело в том, что в стране еще три года назад началась мусорная реформа, в ходе которой вывоз и утилизация мусора превратились из жилищной в коммунальную услугу, цены на которую устанавливают местные власти. Отсрочку от реформы на три года получили только города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Объемы мусора в двух крупнейших мегаполисах страны несравнимы с остальными городами, поэтому и подготовка к работе по-новому им потребовалась более масштабная. И вот теперь эта отсрочка закончилась, Москва начала жить по общероссийским правилам.

Для рядовых москвичей это мало что меняет. Да, в платежке появилась новая строка, но она все равно относится к "Содержанию жилья", просто указана отдельно. За вывоз мусора москвичи платили и раньше - в прошлом году, например, по 6,63 рубля с того же "квадрата", просто эти деньги прятались под маской содержания дома. Теперь "мусорный" тариф подрос и стал отдельным, но за счет этого снизилась и цена содержания - до 28,48 рубля для домов с лифтом и мусоропроводом. Другими словами, за утилизацию ТКО мы платили и раньше и тоже в зависимости от площади квартиры, но устроено это было немного по-другому.

Но причем здесь все же квадратные метры? Многие регионы страны тарифицируют вывоз мусора в зависимости от числа прописанных людей в квартире - если в вашей "однушке" зарегистрированы десять человек, то графа "Обращение с ТКО" сможет повергнуть в шок. Ну а если в 200-метровом пентхаусе прописан одинокий гражданин, то и строка про обращение с отходами в его платежке будет малозаметной.

Заместитель исполнительного директора национального центра "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов пояснил "РГ", что плату за вывоз мусора в зависимости от квадратных метров внедрила не только Москва, но и многие другие регионы, в частности Подмосковье и Санкт-Петербург: "Такую практику мотивируют тем, что в крупных городах многие квартиры сдаются в аренду и там невозможно уследить, сколько фактически проживает людей. Поэтому норматив делится на количество квадратных метров и плата взимается с их учетом".

С одной стороны, это удобно, продолжил Костянов, но с другой, делает невозможным перерасчет. Например, вы уехали на пару недель в отпуск, мусор не копите, но сэкономить на этом не получится - плату ведь берут с "квадратов", у которых отпусков нет. К федеральным властям уже не раз обращались с просьбой решить этот вопрос, но пока проблема остается, посетовал эксперт.

В крупных городах многие квартиры действительно сдаются. Автор этих строк, например, живет в Подмосковье и тоже платит за обращение с мусором по "квадратам" - с "однушки" в 42 метра выходит около 350 рублей в месяц. Прописаны при этом трое. В точно такой же квартире надо мной никто не зарегистрирован. Хозяйка живет по другому адресу, а еще одну квартиру купила под сдачу. Сейчас арендаторов там четверо - семья с двумя маленькими детьми. Дважды в день они совершают бросок к мусоропроводу - пакеты с подгузниками и баночками от детского питания, коробки от пиццы и другой готовой еды, да и многое другое. Если бы за мусор брали по числу прописанных, то получалось бы, что мусора из этой квартиры нет. А он есть, и его много.

Размер имеет значение

Еще один аргумент в пользу расчета по квадратным метрам - социальный. Вряд ли по карману владельца двухэтажных апартаментов сильно ударят счета за вывоз мусора. А в тесном жилье нередко живут люди небогатые. Позиция небезупречная, но на самом деле кто-то всегда будет недоволен любой формой расчета.

В разных регионах есть и свои особенности. В Подмосковье, например, много дач, куда москвичи уезжают жить на все лето. При этом прописаны они в столице, но мусор выбрасывают в своем поселке! Поэтому здесь тоже считают по "квадратам", а тариф различается в разных муниципалитетах. В некоторых мусоровозам приходится ехать до полигона за сотню километров, потому и плата там выше.

Нужно также учитывать, что плата и за многие другие услуги у нас привязана к квадратным метрам для простоты расчетов, хотя с точки зрения логики к этому могут быть вопросы. Например, если у вас дом с мусоропроводом, то тариф "Содержание жилья" будет на 2-3 рубля выше. И считают его опять же с "квадратов". Хотя из одной квартиры мусор могут выбрасывать трижды в день, из другой - раз в неделю, а лично я вообще хожу к мусорным бакам на улице.

Такая же картина и с лифтами - за них не платят только жители первого этажа. А вот одинокая бабушка из "двушки" на втором этаже заплатит столько же, сколько семья с тремя школьниками из такой же квартиры на 14-м этаже. В некоторых странах, кстати, такие ситуации разрешают своеобразно - там у жителей есть специальные карты, которые дают доступ к лифту, а деньги с них списывают в зависимости от частоты и дальности поездок. Словом, действует, примерно, как наша карта "Тройка" в общественном транспорте. А если вы приехали в гости, то за подъем придется заплатить "живыми" деньгами - лифты принимают монеты.

Будь начеку

С тарифом "Содержание жилья" нередко происходит путаница, потому что мало кто знает, что конкретно кроется за этой услугой. Иногда этим пользуются недобросовестные коммунальщики. Например, мусоропровод в вашем доме заварен, однако плату за него все равно включают в тариф. Со временем с одного дома так можно собрать сотни тысяч лишних рублей. Мосжилинспекция уже не раз заставляла управдомов делать перерасчеты после того, как такие махинации всплывали наружу.

Поэтому не стесняйтесь задавать своей управляющей компании или поставщику ресурсов вопросы. Любой тариф должен быть подтвержден либо документами местных властей, либо протоколом общедомового собрания собственников квартир и нежилых помещений.

Кстати

Капитальный тариф

С января в столице также вырос тариф на капитальный ремонт - с 19,52 до 20,99 рубля с того же "квадрата". Не путайте эту строчку в платежке с текущим ремонтом - речь идет именно о капитальных работах, включая ремонт фундамента, фасадов, замену коммуникаций и т.д. Коммунальные услуги, то есть отопление, вода, водоотведение, газ и электроэнергия, пока стоят по-прежнему.

Тем временем

Кому скидку?

Все льготы и субсидии, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг, продолжают действовать. Льготами в Москве пользуются в общей сложности более 50 категорий горожан - это порядка 3,5 миллиона человек, или почти каждый третий житель. Кроме того, 865 тысяч человек получают субсидии. На них могут рассчитывать те, кто платит за коммуналку больше 10% от семейного бюджета.