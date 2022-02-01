Рецидивиста, который поджег квартиру в Москве, отправили в СИЗО

Чертановский суд Москвы во вторник отправил под стражу в СИЗО 42-летнего Сергея Германова, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц общеоопасным способом. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Чертановского суда, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Германова меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 марта.

В свою очередь, как сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, установлено, что днем 29 января 2022 года обвиняемый, находясь в приквартирном тамбуре 9 этажа жилого дома на улице Дорожная, положил личные вещи своей бывшей сожительницы под входную дверь квартиры, облил их легковоспламеняющийся жидкостью и поджег. По данным следствия, это он сделал на почве ревности и личных неприязненных отношений к женщине.

При этом в квартире находились не только женщина, но и другие молодые люди, и злоумышленник понимал, что его действия могут повлечь их смерть. Ранее Германов был неоднократно судим в том числе за хранение наркотиков и оружия. В результате пожара ожоги получили двое студентов. При этом им удалось перебраться в квартиру этажом ниже - с 9-го на 8-й этаж. После чего они спасли и девушку из квартиры, в которой начался пожар. Это видео, снятое очевидцами, облетело соцсети.