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01.02.2022 12:05
Рубрика: Экономика

Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут благоустройство возле семи станций Московских центральных диаметров (МЦД-4), расположенных на западе и юго-западе столицы, а также в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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Работы пройдут около станций "Минская", "Мещерская", "Внуково", "Кокошкино", "Толстопальцево", "Очаково" и "Переделкино".

"В рамках проектов воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, приведем в порядок существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделаем дополнительную ливневую систему, - отметил Петр Бирюков. - Для автомобилистов будут организованы парковки с удобными заездами и выездами, установим современные павильоны для ожидания общественного транспорта, велопарковки, точки проката велосипедов и самокатов". После завершения работ дорога к новым станциям МЦД-4 станет не только удобной, но и безопасной из-за обновленного освещения. Наземные уличные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей. Также в общей сложности высадят 1,5 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников, обустроим свыше 237 тыс. кв. метров газона.

Для удобства горожан установят скамейки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться. В рамках работ приведут в порядок девять существующих детских площадок и оборудуют четыре новых, сделают одну спортплощадку.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что около станций "Мещерская", "Кокошкино", "Минская" и "Толстопальцево" разместят навесы "сухие ноги", которые обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой.

За последние три года в столице выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.

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