Участники "ЭКСПО-2020" совершили экскурсию на НВ АЭС в уникальном формате

На Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ) впервые был представлен виртуальный технический тур на Нововоронежскую АЭС.

Презентация Концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") нового формата визитов на российские атомные электростанции состоялась в рамках тематической недели Росатома "Высокие технологии для устойчивого будущего".

Ведущая тура по Нововоронежской АЭС, сотрудник Управления информации и общественных связей НВ АЭС Валентина Поварова с помощью специальной съемки в формате 360 показала присутствующим как традиционные экскурсионные точки НВ АЭС, так и скрытые от глаз обычного посетителя. Так, к примеру, можно было осмотреть изнутри реакторный зал первого в мире энергоблока поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200. Подобные энергоблоки сейчас сооружаются как в России, так и за рубежом.

"Современный мир требует поиска и внедрения новых подходов к подаче информации. Поэтому такие виртуальные туры очень своевременны и актуальны. Со всеми деталями в 3D-пространстве, не выходя из дома, можно увидеть АЭС, узнать, как и где вырабатывается электроэнегия", - сказала Валентина Поварова.

Помимо Нововоронежской АЭС, интерактивные экскурсии были также организованы на производственные площадки Белоярской АЭС и плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Их посетили более 150 гостей из разных стран мира, а к трансляции виртуальных туров по АЭС России в социальных сетях подключились более 3 тыс. пользователей.

Для справки

Виртуальные туры по российским АЭС - это первый отраслевой масштабный интерактивный проект, охватывающий одновременно пять атомных станций: Белоярская, Ленинградская, Курская, Нововоронежская АЭС и ПАТЭС. В 2021 году более 500 человек из 60 стран мира, включая тех, кто уже сооружает атомные станции российского дизайна (Турция, Беларусь, Бангладеш, Венгрия, Египет и др.), и тех, кто только рассматривает возможность развития атомной энергетики (Аргентина, Вьетнам, Румыния, Саудовская Аравия, Тайланд и др.) виртуально посетили российские АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.