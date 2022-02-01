Участники "ЭКСПО-2020" совершили экскурсию на НВ АЭС в уникальном формате

Новости

Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
В Казахстане заморозили зарплаты чиновникам и депутатам 17:09
Шойгу: Войска получили более 600 единиц новой измерительной техники 17:07
Голикова: Сроки обучения в колледжах сократятся 17:04
В ДНР обезвредили взрывное устройство в здании районной администрации 17:01
Президент РКС Сергей Степашин: Желаю Литинституту поддержки государства 17:00
Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона" 16:59
Польша и Украина могут построить совместный газопровод 16:55
"Алиса" начала запись альбома, который выпустит с помощью краудфандинга 16:54
Голикова: В России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин 16:35
Голикова: Охват граждан медицинской реабилитацией будет удвоен 16:29
Голикова: К программе "Пушкинская карта" присоединились 300 кинотеатров 16:27
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье" 16:16
Голикова: 80% россиян к 2024 году смогут делать тест на инфекцию за сутки 15:57
Экспорт "Газпрома" в Европу снизился в январе на 41 процент 15:56
Бирюков: Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада 15:46
Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности 15:43
США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix 15:32
Стала известна зарплата новичка "Зенита" Юри Алберто 15:23
Путин проведет 2 февраля церемонию вручения высших госнаград 15:22
Полиция Гамбурга проводит спецоперацию в школе 15:19
Рост украинского транзита опустил цены на газ в ЕС ниже 900 долларов 15:19
100 тысяч лифтов в России потребуют замены к 2025 году 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 16:07

Участники "ЭКСПО-2020" совершили экскурсию на НВ АЭС в уникальном формате

На Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ) впервые был представлен виртуальный технический тур на Нововоронежскую АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Презентация Концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") нового формата визитов на российские атомные электростанции состоялась в рамках тематической недели Росатома "Высокие технологии для устойчивого будущего".

Фото: Нововоронежская АЭС
В нововоронежском колледже состоялся круглый стол с директором АЭС

Ведущая тура по Нововоронежской АЭС, сотрудник Управления информации и общественных связей НВ АЭС Валентина Поварова с помощью специальной съемки в формате 360 показала присутствующим как традиционные экскурсионные точки НВ АЭС, так и скрытые от глаз обычного посетителя. Так, к примеру, можно было осмотреть изнутри реакторный зал первого в мире энергоблока поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200. Подобные энергоблоки сейчас сооружаются как в России, так и за рубежом.

"Современный мир требует поиска и внедрения новых подходов к подаче информации. Поэтому такие виртуальные туры очень своевременны и актуальны. Со всеми деталями в 3D-пространстве, не выходя из дома, можно увидеть АЭС, узнать, как и где вырабатывается электроэнегия", - сказала Валентина Поварова.

Помимо Нововоронежской АЭС, интерактивные экскурсии были также организованы на производственные площадки Белоярской АЭС и плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Их посетили более 150 гостей из разных стран мира, а к трансляции виртуальных туров по АЭС России в социальных сетях подключились более 3 тыс. пользователей.

Для справки

Виртуальные туры по российским АЭС - это первый отраслевой масштабный интерактивный проект, охватывающий одновременно пять атомных станций: Белоярская, Ленинградская, Курская, Нововоронежская АЭС и ПАТЭС. В 2021 году более 500 человек из 60 стран мира, включая тех, кто уже сооружает атомные станции российского дизайна (Турция, Беларусь, Бангладеш, Венгрия, Египет и др.), и тех, кто только рассматривает возможность развития атомной энергетики (Аргентина, Вьетнам, Румыния, Саудовская Аравия, Тайланд и др.) виртуально посетили российские АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье"
В украинской армии создадут 20 новых бригад