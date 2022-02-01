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01.02.2022 08:48
Рубрика: Власть

В 2021-м в Москве продано нежилой недвижимости больше, чем за 2018-2020 годы

Текст: Александр Проценко
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал на сайте mos.ru: "В 2021 году в Москве заключили 1755 договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости. Это больше, чем за три предыдущих года, когда было заключено 1 714 договоров".
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из года в год количество заключенных сделок увеличивается, в 2018 году было заключено 294 сделки, в 2019 году - 522, а в 2020 - 898 договоров. В прошлом году больше всего городской недвижимости - 807 сделок - купили физические лица, с индивидуальными предпринимателями заключено 669 договоров, а с юридическими лицами - 279.

Фото: Ольга Кузнецова
Рынок недвижимости оказался между молотом и наковальней

Отмечается, что объемы продаж столичной недвижимости растут благодаря нескольким факторам: город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевел процедуры торгов в цифровое пространство, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов. Так, в 2021 году стало возможно заключать договоры с единственным участником продажи посредством публичного предложения и аукциона. Оформить сделку теперь могут и с претендентом, который сделал предпоследнее предложение во время продажи без объявления цены, если победитель торгов уклонился от заключения соглашения. Благодаря этим нововведениям за год было заключено 143 договора на 1 млрд 367 млн рублей.

Подробностями поделился руководитель департамента городского имущества Максим Гаман:

- В 2021 году наибольшим спросом у покупателей пользовались машиноместа - по ним заключили 1 125 договоров купли-продажи более чем на 500 млн рублей, по нежилым помещениям - 622 договора на 7,7 млрд рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними - восемь договоров на 350 млн рублей. Наибольшее количество объектов недвижимости выкуплено на юго-западе, востоке и юге города - 775, 229 и 138 единиц соответственно.

Найти лоты и документы о них, изучить подробные характеристики и процедуру городских торгов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города". Большая часть лотов доступна онлайн в 3D-формате.

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