В ЦФО составили "карту питьевой воды"

Каждый год в средствах массовой информации появляются новости о жалобах россиян на питьевую воду в регионах. Насколько они обоснованны? В процессе составления "Карты воды" наши специалисты провели собственные исследования, чтобы дать оценку качеству питьевой воды и рекомендации по ее улучшению.

Так, в Ярославле проверка была проведена по инициативе депутатов Государственной думы. Нормативы оказались нарушены по концентрации железа и марганца, что говорит о том, что в воду поступают стоки от очистных сооружений полигона твердых коммунальных отходов.

В то же время ярославцы получают достаточно мягкую воду. Что удивительно, ведь в соседних городах вода отличается повышенной жесткостью. В Ярославле общий показатель жесткости составляет 2,3 единицы при норме в семь, однако с превышением норм по железу, которое полностью не выводится из организма, что чревато развитием таких заболеваний, как сахарный диабет, дерматит, онкологические недуги. Кроме того, мягкая вода обладает коррозионными свойствами, что негативно сказывается на состоянии водопроводных труб. Как следствие, в воду попадают ржавчина и механические примеси, негативно отражающиеся на здоровье человека.

В некоторых районах Воронежа, например на улице Грамши, жесткость воды - 13,5 единицы, почти в два раза выше нормы. Это может стать причиной преждевременного старения, сухости кожи, накопления солей в организме и замедления пищеварения, а также это сокращает срок службы бытовых приборов, оставляя на них накипь. Из-за известкового налета увеличивается время на нагрев воды, а значит, растут и счета на энергопотребление.

В Туле сильно завышены показатели кальция в питьевой воде. На трех исследуемых территориях - в Советском и Пролетарском округах и Зареченском районе - они составили 82,109 и 113 мг/л, при норме 50 мг/л. Особенно опасен переизбыток кальция для детского организма: он нарушает усвоение цинка, железа, что чревато анемией. У взрослых от накопления большого количества кальция могут появиться камни в почках и мочевыводящих путях, а также сформироваться отложения на стенках сосудов. Как следствие повышенного содержания кальция в водопроводной воде Тулы - повышенная жесткость.

Из-за известкового налета увеличивается время на нагрев воды, а значит, растут и счета на энергопотребление

Во Владимире практически все показатели питьевой воды находятся в пределах установленных СанПиНом норм, однако один параметр - цветность - почти достигает нижней границы, а второй - количество фторидов - превышает норму. Данные цифры говорят о том, что жители Владимира не напрасно жаловались на цвет и запах водопроводной воды: объективно она нуждается в дополнительной очистке ничуть не меньше, чем в других перечисленных городах. В случае если количество фторидов будет расти, у людей, длительно употребляющих такую воду, могут начаться проблемы с зубами - они будут крошиться, - а также с работой щитовидной и паращитовидной железы.

Как вывод: дополнительная очистка воды необходима всем жителям Центральной России, даже в тех городах, где результаты исследований не выявили значительных нарушений. Ведь климатические условия в регионах нестабильны - в частности, качество воды ухудшают частые подтопления.