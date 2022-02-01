В Москве на торги выставлены участки под индивидуальное строительство

В Троицком и Восточном административных округах столицы на торги выставлены три земельных участка - два для аренды и один для продажи под индивидуальное жилищное строительство. Заявки на участие в них уже можно подать.

Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Он рассказал: "Наибольшей популярностью на торгах традиционно пользуются земельные участки для возведения частных домов. В 2021 году город реализовал 161 объект, из которых 77 были выделены именно под индивидуальное жилищное строительство. Средний уровень конкуренции составил 8 участников на лот. В настоящее время на аукцион выставлено три таких участка: один на продажу и два в аренду".

Самый крупный участок расположен в деревне Кленовка Троицкого АО в поселении Роговское. Под номером 53А, с площадью чуть более 15-ти соток. Его можно взять в аренду с начальной годовой арендной платой порядка 86 тысяч рублей. На на нем можно построить жилой дом площадью до 628 квадратных метров.

В этом же поселении сдается в аренду еще один участок в деревне Бунчиха. Его начальная цена годовой аренды - 54 958 рублей. На участке в 11 соток можно будет расположить дом площадью до 440 квадратных метров.

Оба участка находятся вблизи Варшавского шоссе. Построив там дома высотой до 15 метров, арендаторы смогут разместить подсобные помещения, гаражи, а также заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

"С победителем торгов будет заключен договор аренды на два с половиной года. За это время ему предстоит построить дом и оформить его в собственность, после чего появится возможность выкупить у города землю за 40 процентов от ее кадастровой стоимости", - отметил глава ведомства.

На востоке Москвы выставлен на продажу земельный участок в 6,5 соток в пешей доступности от станции метро "Лухмановская" на 1-м Красковском проезде (земельный участок 28Б). Начальная стоимость - 3,9 миллиона рублей. Собственник сможет возвести на территории жилое здание площадью до 327,5 квадратных метров.

Узнать больше о выставленных на городские торги объектах, ознакомиться с лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе "Имущество от города".

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.