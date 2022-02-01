В Москве набрали популярность путешествия на электричках

В столичном регионе набирает популярность туризм на электричках: как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦППК, миллионы москвичей по выходным стали активно ездить в Подмосковье на пригородных поездах. Городом - лидером по этому направлению признан Сергиев Посад, который за минувший год посетили почти 3 миллиона человек.

Сергиев Посад - единственный в Московской области город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являющийся частью знаменитого Золотого кольца России. Его главная достопримечательность - Троице-Сергиева лавра, крупнейший мужской монастырь нашей страны, основанный Сергием Радонежским.

Также туристов привлекают Сергиево-Посадский музей-заповедник и легендарное Абрамцево, где жили и работали многие знаменитые художники и писатели: Васнецов, Поленов, Врубель, Гоголь. Также этот город, судя по отзывам туристов, стал неофициальной гастрономической столицей Подмосковья, там можно попробовать кухню самых разных народов. Доехать до Сергиева Посада на электричке можно с Ярославского вокзала, удобнее всего купить билет на экспресс до Александрова всего за 285 рублей. Время в пути составит 1 час 12 минут.

В пятерку популярных туристических направлений вошел также Дмитров - этот город по выходным посетили 2,2 миллиона человек. Значительный турпоток туда идет по савеловскому направлению дороги от одноименного вокзала, Тимирязевской и крупного ТПУ "Окружная". Дмитров - это прежде всего старинный Кремль и музеи, которые находятся буквально в 15 минутах пешком от станции электрички.Третье место по популярности заняла Истра, где оказалось сразу две любимые туристами станции. Сюда в основном едут посмотреть знаменитый Новоиерусалимский монастырь. За выходные в 2021 году станции в Истре приняли более 2,1 миллиона проезжающих. Также в число городов-лидеров вошли Серпухов, Голутвин и Коломна.