В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года

Новости

КНДР ослабила антикоронавирусные меры для находящихся в стране иностранцев 09:46
СберИндекс отметил рост доступности жилья в России за пять лет 09:45
Елизавета Боярская заболела коронавирусом 09:42
Сергунина: Технопарки проведут интерактивные программы для московских школьников 09:41
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке президента 09:40
Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения 09:39
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке президента 09:33
Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города страны 09:27
Токаев назначил нового главу своей администрации 09:16
Московский сервис теперь поможет рентгенологам РФ в исследовании маммограмм 09:13
США вывозят семьи дипломатов из Беларуси 09:02
Семейную ипотеку выплачивают в пять раз быстрее срока 09:00
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию 08:51
В Минфине ждут падения объемов выдачи ипотеки на четверть в течение года 08:43
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки 08:38
Хирург предостерег от опасной привычки больных диабетом и атеросклерозом 08:16
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет 07:30
Врачи назвали главные симптомы "стелс-омикрона" 06:41
В Японии отметили рост числа госпитализаций пожилых людей с "омикроном" 06:20
Курильский вулкан выбросил трехкилометровый столб пепла 06:12
В большинстве стран еврозоны в 2021 году замедлился рост экономики 06:05
В Чите школьник попал в больницу из-за распыления газового баллончика 05:47
Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США 05:45
В Калифорнии будет ликвидирована крупнейшая в США камера смертников 05:30
В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра 05:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 09:17
Рубрика: Экономика

В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года

Текст: Любовь Проценко
В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Он рассказал: "С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в три раза: с 1,32 процента на 1 января 2021 года до 0,46 процента на 16 января 2022 года. Это самый низкий показатель с мая 2020 года".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
На кого пойти учиться, чтобы быстро и выгодно найти работу

Уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения - 3,03 процента, напомнил заммэра. Сегодня в столице 33,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, "зимней" волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя.

Уровень напряженности на рынке квалифицированного труда, который выражается как отношение количества резюме и вакансий, по данным портала HeadHunter, снизился в конце декабря 2021 года на 41 процент к декабрю 2020 года, а к этому же месяцу 2019 года снижение составило 45 процентов. Количество вакансий в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов выросло на 60 и 76 процентов соответственно. Число резюме сократилось на четыре процента и на два процента соответственно.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Рынок труда

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
Пособия, компенсации и маткапитал проиндексируют на 8,4 %
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне"
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году