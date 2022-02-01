В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал: "С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в три раза: с 1,32 процента на 1 января 2021 года до 0,46 процента на 16 января 2022 года. Это самый низкий показатель с мая 2020 года".

Уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения - 3,03 процента, напомнил заммэра. Сегодня в столице 33,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, "зимней" волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя.

Уровень напряженности на рынке квалифицированного труда, который выражается как отношение количества резюме и вакансий, по данным портала HeadHunter, снизился в конце декабря 2021 года на 41 процент к декабрю 2020 года, а к этому же месяцу 2019 года снижение составило 45 процентов. Количество вакансий в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов выросло на 60 и 76 процентов соответственно. Число резюме сократилось на четыре процента и на два процента соответственно.