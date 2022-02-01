В Орле передано в суд дело ячейки иеговистов

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении троих приверженцев запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы "Орел". Участники местной ячейки обвиняются в организации ее деятельности, сообщили в СУ СК по региону.

Там напомнили, что все трое были задержаны после того, как активно созывали собрания, советы старейшин и участвовали в них лично, организовали распространение экстремистской литературы, а также стали активно собирать и расходовать деньги и привлекать к этому жителей региона.

В СУ СК РФ по Орловской области отметили, что обвиняемые вину в преступлении не признали. При этом следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем прокурор утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.