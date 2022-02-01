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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию

Текст: Михаил Фалалеев

В Можайском городском округе полицейские задержали жителей Одинцово 35 и 37 лет. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в дачном доме, расположенном в деревне Шаликово, принадлежащем одному из задержанных, создали лабораторию по производству наркотика.

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В доме оперативники обнаружили порошкообразное вещество, электронные весы, стеклянные и пластиковые подносы, канистры с прекурсорами, строительные миксеры и средства химической защиты.

Изъятый порошок оказался наркотическим средством - мефедроном, общей массой около трех килограммов. Выяснилось, что изготовили эту партию наркотиков за месяц. Ее планировали распространить на территории Московской области через тайники-закладки.

Задержанные взяты под стражу.

В регионах Происшествия Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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