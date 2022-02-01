В продуктовых магазинах запустили навигатор для москвичей со слабым зрением

Справа - парковка, слева - пешеход, впереди - ступеньки, левее - пандус. Система четко контролирует дорогу, постоянно давая звуковые подсказки через мобильный телефон. Приложение "Говорящий город" позволяет даже обычному человеку ориентироваться в кромешной тьме, а для незрячего в большом городе становится настоящим спасением. Скачивается оно бесплатно, управляется голосом, а главное, безошибочно определяет, что находится вокруг, реагируя на специальное оборудование, которое появилось в ряде магазинов Москвы.
Радиотрансиверы и несколько звуковых маяков установлены у входов в супермаркеты. Они отправляют сигнал об окружающих объектах на расстоянии 15 метров и подсказывают, как добраться до магазина. С помощью повторяющихся звуков и громкости легко определить, когда откроется входная дверь и где расположен нужный отдел в огромном торговом зале. Инфраструктурное оборудование буквально говорит, как найти холодильник с молочкой или полки со свежим хлебом. Причем навигатор укажет и точное расстояние, и размер оборудования. Например, в одном из магазинов у кассы маячок сообщает: "По правую сторону холодильник с замороженной продукцией восемь метров длиной. Слева - полки с алкогольной продукцией пять метров в длину. Далее - полки с кондитерскими изделиями, за ними холодильник с мороженым. Через полтора метра справа - касса".
Новая система гастрономической навигации есть пока лишь в магазинах, расположенных вблизи социальных объектов, которые часто посещают люди со слабым зрением. В частности, неподалеку от Российской государственной специализированной академии искусств. Ее студенты на переменах ходят с новым навигатором в магазин на Резервном пр-де, 11. Еще один супермаркет, работаюший по такому стандарту, расположен на Мытищинской улице у школы- интерната N 1 для обучения и реабилитации слепых. Магазин на Палехской, 131, находится рядом со Спортивно-реабилитационным комплексом Всероссийского общества слепых. Еще один супермаркет расположен на Харьковской, 4, к 3, тут неподалеку живет целое сообщество незрячих. Ходят в него и Елена Новикова с мужем, тоже инвалидом по зрению, в семье которых растут двое детей-школьников. "С появлением "Говорящего города" для нас стало намного легче делать покупки в ближайшем магазине, - рассказывает Елена. - Подсказка, поступившая на смартфон, помогает найти вход. В зале я могу нажать кнопку и пригласить сотрудника магазина, который поможет быстрее найти продукты, за которыми я пришла, проводить к кассе. В магазинах самообслуживания это, пожалуй, самое трудное - найти живого человека, который выслушает тебя и придет на помощь. Хорошо бы, чтобы такая система как можно быстрее появилась во всех супермаркетах".
Александр Яшин много лет пользуется специальной программой, которая озвучивает все его действия с экраном телефона. Она, в частности, подсказывает ему, как заказать из магазина все необходимые продукты с доставкой на дом, поэтому сам ходит в магазины редко. "Прежде чем запускать навигацию по всему городу, она должна быть достоверной и адекватно работать, а для этого ее нужно детально протестировать с привлечением слабовидящих и слепых людей. Они смогут подсказать недостатки и выразить пожелания по ее совершенству", - говорит Александр. Именно так и поступили разработчики "Говорящего города" - пригласили к тестированию незрячих и слабовидящих москвичей. Но важно научить пользоваться ею и сотрудников магазинов, в которых устанавливают это оборудование. Пока, к сожалению, это делается не везде.
По словам зампредседателя столичной организации Всероссийского общества слепых Антона Федотова, звуковая навигация актуальна и для пожилых горожан, у которых с возрастом тоже часто появляются проблемы со зрением. "Усовершенствованная навигация помогает пользоваться общественным транспортом, находить остановки, входы в вестибюли метрополитена, переходить улицы на регулируемых пешеходных переходах, находить входы в поликлиники, МФЦ, кафе и другие здания. В Санкт-Петербурге, например, она уже доступна на остановках и подключена к общественному транспорту. Незрячие получают информацию с телефона о номере и маршруте пребывающего автобуса, а благодаря звуковым сигналам могут аккуратно войти в транспорт", - рассказал он.