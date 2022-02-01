В продуктовых магазинах запустили навигатор для москвичей со слабым зрением

Известно, что у незрячих людей невероятно развит слух, который часто им заменяет глаза. Эту особенность инвалидов по зрению использовали разработчики нового сервиса "Говорящий город", созданного специально для горожан со слабым зрением, для того чтобы им было легче найти путь до супермаркетов с самыми необходимыми товарами. Корреспонденты "РГ" узнали, как работает современная навигация и что думают о ней сами москвичи.

Справа - парковка, слева - пешеход, впереди - ступеньки, левее - пандус. Система четко контролирует дорогу, постоянно давая звуковые подсказки через мобильный телефон. Приложение "Говорящий город" позволяет даже обычному человеку ориентироваться в кромешной тьме, а для незрячего в большом городе становится настоящим спасением. Скачивается оно бесплатно, управляется голосом, а главное, безошибочно определяет, что находится вокруг, реагируя на специальное оборудование, которое появилось в ряде магазинов Москвы.

Радиотрансиверы и несколько звуковых маяков установлены у входов в супермаркеты. Они отправляют сигнал об окружающих объектах на расстоянии 15 метров и подсказывают, как добраться до магазина. С помощью повторяющихся звуков и громкости легко определить, когда откроется входная дверь и где расположен нужный отдел в огромном торговом зале. Инфраструктурное оборудование буквально говорит, как найти холодильник с молочкой или полки со свежим хлебом. Причем навигатор укажет и точное расстояние, и размер оборудования. Например, в одном из магазинов у кассы маячок сообщает: "По правую сторону холодильник с замороженной продукцией восемь метров длиной. Слева - полки с алкогольной продукцией пять метров в длину. Далее - полки с кондитерскими изделиями, за ними холодильник с мороженым. Через полтора метра справа - касса".

Новая система гастрономической навигации есть пока лишь в магазинах, расположенных вблизи социальных объектов, которые часто посещают люди со слабым зрением. В частности, неподалеку от Российской государственной специализированной академии искусств. Ее студенты на переменах ходят с новым навигатором в магазин на Резервном пр-де, 11. Еще один супермаркет, работаюший по такому стандарту, расположен на Мытищинской улице у школы- интерната N 1 для обучения и реабилитации слепых. Магазин на Палехской, 131, находится рядом со Спортивно-реабилитационным комплексом Всероссийского общества слепых. Еще один супермаркет расположен на Харьковской, 4, к 3, тут неподалеку живет целое сообщество незрячих. Ходят в него и Елена Новикова с мужем, тоже инвалидом по зрению, в семье которых растут двое детей-школьников. "С появлением "Говорящего города" для нас стало намного легче делать покупки в ближайшем магазине, - рассказывает Елена. - Подсказка, поступившая на смартфон, помогает найти вход. В зале я могу нажать кнопку и пригласить сотрудника магазина, который поможет быстрее найти продукты, за которыми я пришла, проводить к кассе. В магазинах самообслуживания это, пожалуй, самое трудное - найти живого человека, который выслушает тебя и придет на помощь. Хорошо бы, чтобы такая система как можно быстрее появилась во всех супермаркетах".

Звуковые маяки отправляют сигнал об окружающих объектах на расстоянии 15 метров и подсказывают, как добраться до магазина

Александр Яшин много лет пользуется специальной программой, которая озвучивает все его действия с экраном телефона. Она, в частности, подсказывает ему, как заказать из магазина все необходимые продукты с доставкой на дом, поэтому сам ходит в магазины редко. "Прежде чем запускать навигацию по всему городу, она должна быть достоверной и адекватно работать, а для этого ее нужно детально протестировать с привлечением слабовидящих и слепых людей. Они смогут подсказать недостатки и выразить пожелания по ее совершенству", - говорит Александр. Именно так и поступили разработчики "Говорящего города" - пригласили к тестированию незрячих и слабовидящих москвичей. Но важно научить пользоваться ею и сотрудников магазинов, в которых устанавливают это оборудование. Пока, к сожалению, это делается не везде.

По словам зампредседателя столичной организации Всероссийского общества слепых Антона Федотова, звуковая навигация актуальна и для пожилых горожан, у которых с возрастом тоже часто появляются проблемы со зрением. "Усовершенствованная навигация помогает пользоваться общественным транспортом, находить остановки, входы в вестибюли метрополитена, переходить улицы на регулируемых пешеходных переходах, находить входы в поликлиники, МФЦ, кафе и другие здания. В Санкт-Петербурге, например, она уже доступна на остановках и подключена к общественному транспорту. Незрячие получают информацию с телефона о номере и маршруте пребывающего автобуса, а благодаря звуковым сигналам могут аккуратно войти в транспорт", - рассказал он.