В Рязанской области школьников 5-8 классов отправили на удаленку

В Рязанской области школьники с 5 по 8 классы переведены на дистанционное обучение. Эта ограничительная мера будет действовать с 3 по 17 февраля, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства.

В регионе не снижается заболеваемость COVID-19, а среди несовершеннолетних фиксируется ее рост. Из-за напряженной эпидемиологической обстановки были приняты дополнительные ограничительные меры. В частности, перевод учеников с 5 по 8 классы на дистанционное обучение. Также на дистант переходят учреждения дополнительного образования, сообщил глава региона. При этом школьники младших классов и старшеклассники с 9 по 11 классы будут продолжать учиться очно.

В сообщении подчеркивается, что это временная мера, рекомендованная специалистами управления Роспотребнадзора. Она призванная снизить заболеваемость среди учеников и педагогов.

- Нужно через это еще раз пройти, чтобы избежать заражения большего количества детей, подчеркнул губернатор, призывая рязанцев к пониманию.