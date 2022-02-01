В Смоленске дорожников наказали за срыв ремонта

В Смоленской области завершился суд над подрядчиком, который поставил под угрозу исполнение нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году. Местная фирма выиграла слишком много лотов и попросту не успела провести работы в сезон. На некоторых участках они и не начинались. К ноябрю властям Смоленщины стало понятно, что подрядчика надо менять. Ремонт доделывали силами бюджетного учреждения.

В программу нацпроекта в минувшем году входили 42 участка дорог. На улицах Смоленска требовалось заменить восемь километров полотна, в муниципальных районах - 242. На это выделили 3,2 миллиарда рублей, в основном из регионального бюджета.

- Несмотря на наши протесты, аукцион был проведен "пакетом", по три объекта в каждом лоте, - напомнил член штаба ОНФ в Смоленской области, председатель региональной ассоциации дорожников Николай Яров. - В результате один из участников, ООО "ДСК Логистика", путем снижения цены трех контрактов (на 20, 20,5 и 24,6 процента) получил право ремонтировать сразу девять объектов - это более 90 километров дорог в четырех районах. В том числе, например, проезд от трассы "Беларусь" к заповеднику "Хмелита". Контракты были заключены в конце мая - начале июня. На протяжении всего сезона компания выполняла работы с нарушением сроков, несмотря на наложенные штрафы, не исполняла письменные предписания по устранению дефектов. К началу ноября на пяти участках из девяти подрядчиком устройство верхнего слоя и укрепление обочин не было начато, на одном из объектов в Сафоновском районе техника вообще не появлялась.

Компания, зарегистрированная в Вязьме, уже участвовала в нацпроекте. В 2019 году "ДСК Логистика" отремонтировала два участка дорог: в Хиславичском и Угранском районах. На этот раз фирма попросту переоценила свои силы. В администрации региона подтвердили, что у подрядчика "возникли сложности с приобретением материалов и наличием технических ресурсов, вследствие чего был сорван график выполнения работ".

Весь сезон компания выполняла работы с нарушением сроков

Заказчик в лице областного госучреждения "Смоленскавтодор" расторг все три контракта с "ДСК Логистикой" и отремонтировал проблемные участки за счет своих сил и средств. Наибольшие нарекания на тот момент вызывали дороги в Холм-Жирковском и Гагаринском районах. Новый асфальт на участке от Новодугино до Ивино, как выяснили эксперты Народного фронта в ходе выездной проверки, можно было раскрошить рукой. По словам Ярова, из-за наступления холодов и снегопада работы выполнили не в полном объеме, но при благоприятной погоде разметку нанесут, обочины укрепят, дорожные знаки установят.

В департаменте по транспорту и дорожному хозяйству администрации Смоленской области заверили "РГ", что все плановые показатели ремонта выполнены, а ООО "ДСК Логистика" занесено в реестр недобросовестных поставщиков. Сафоновский райсуд признал фирму виновной в неисполнении контракта и наложил штраф на сумму свыше 141 миллиона рублей. Это решение, однако, обжаловано.

- Чтобы не наступать на старые грабли при реализации нацпроекта в 2022 году, мы предлагаем не объединять несколько лотов в одной тендерной документации, чтобы подрядчики брали на себя меньший объем работ. Нужно учесть и резкий рост цен на металлические изделия, битум и другие стройматериалы, - отметил Яров. - Кроме того, следует усилить и контроль над эксплуатацией дорог.