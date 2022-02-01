В Тульской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Тульские медики выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

За минувшую неделю подтверждено 42 случая, среди них четверо детей, приводит РИА Новости слова главного санитарного врача региона Александра Ломовцева.

Глава управления Роспотребнадзора отметил, что в регионе фиксируется взрывной рост коронавируса и сезонный подъем ОРВИ. По данным оперштаба, за минувшую неделю диагностировано 5522 случая коронавирусной инфекции - почти вдвое больше, чем неделю назад. После поступления в регион тестов на омикрон-штамм он выявлен у 42 человек.