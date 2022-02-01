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01.02.2022 13:39
Рубрика: Общество

В Тульской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Текст: Антон Валагин (Тула)

Тульские медики выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

В Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения для детей

За минувшую неделю подтверждено 42 случая, среди них четверо детей, приводит РИА Новости слова главного санитарного врача региона Александра Ломовцева.

Глава управления Роспотребнадзора отметил, что в регионе фиксируется взрывной рост коронавируса и сезонный подъем ОРВИ. По данным оперштаба, за минувшую неделю диагностировано 5522 случая коронавирусной инфекции - почти вдвое больше, чем неделю назад. После поступления в регион тестов на омикрон-штамм он выявлен у 42 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Пандемия коронавируса COVID-19

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