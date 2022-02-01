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01.02.2022 11:08

В Воронеже внедрят новую систему безналичной оплаты проезда

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 21(8669)
Стационарные терминалы для покупки билетов в общественном транспорте впервые появятся в столице Черноземья. Ими оснастят две сотни муниципальных автобусов. Воронежцы смогут оплачивать проезд не только на входе, рядом с водителем, но и в середине салона. Новый платежный оператор поможет развить билетную систему, чтобы горожане могли приобретать проездные абонементы и ездить с пересадкой на льготных условиях.

- Если ранее мы использовали на общественном транспорте обычный банковский эквайринг, то теперь будем реализовывать механизм транспортного процессинга, - отметил замруководителя управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров. - Мы уже определились с вариантами оборудования, которое заменит устаревшие терминалы, и определили стратегические векторы развития системы оплаты проезда.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Конкурс на процессинговое обслуживание парка МКП МТК "Воронежпассажиртранс" на период до 31 января 2025 года выиграло ООО "СберТройка". Это совместное IT-предприятие Сбера и правительства Москвы. Вторым претендентом на контракт было АО "Газпромбанк", которое обеспечивает банковский эквайринг в воронежском транспорте с 2018 года. Однако его предложение оказалось менее выгодным для бюджета. При начальной (максимальной) цене контракта свыше 36,6 миллиона рублей "Газпромбанк" запросил за свои услуги почти 26,4 миллиона, а "СберТройка" - чуть более 26.

Победителю предстоит оборудовать терминалами 259 автобусов, имеющихся у муниципального перевозчика. С учетом подменного фонда предстоит купить по 315 мобильных и стационарных аппаратов. Первые будут, как и сегодня, расположены рядом с водителем. Вторые смонтируют на поручнях возле средней двери. При необходимости количество терминалов увеличат.

Оплачивать проезд можно будет наличными, банковской картой, смартфоном, "умными" браслетами и часами, брелоками и иными гаджетами с NFC, а в перспективе - транспортными картами и проездными (пока в Воронеже они не используются). В случае с приемом наличных средств понадобится нажать кнопку на терминале - программа зарегистрирует проезд пассажира и выведет на печать чек. Пассажиры, которые расплачиваются банковской или транспортной картой, смогут отслеживать все транзакции и пополнять счет в специальном веб-приложении.

Предстоит оборудовать терминалами 259 автобусов, имеющихся у муниципального перевозчика

Оборудование для приема средств победитель конкурса предоставит за свой счет. А вот за эквайринг будет получать от перевозчика процент с каждой транзакции - независимо от того, в какой форме пассажир оплатил проезд. Сумму, которую потребуется отдать в течение трех лет, определили исходя из предполагаемой выручки перевозчика: 1,1 миллиарда по безналичным расчетам и около 128 миллионов - по наличным.

Монтировать новые терминалы начнут в феврале. "Процесс оплаты станет удобнее за счет установки стационарного оборудования на каждом входе транспортного средства. Пассажиры смогут оплачивать проезд не только у водителя (как было ранее). На перспективу обсуждается введение абонементов, различных тарифов и транспортных карт", - пояснили "РГ" в пресс-службе "СберТройки".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Билетную систему на базе карты "Тройка" уже внедрили в нескольких регионах и городах. Помимо столицы и Подмосковья, где эта модель работает на всех видах городского транспорта, в межмуниципальных и речных перевозках, в обойму проекта попали Тульская, Ульяновская, Ленинградская и Ростовская области, Карелия и Кабардино-Балкария, Пермский край, Новосибирск, Новый Уренгой, Комсомольск-на-Амуре и Волжский.

Пользователи "Тройки" могут выбирать оптимальный для себя тариф: зональный, покилометровый, на разовую или комплексную (на нескольких видах транспорта) поездку. Также в системе существуют абонементы на определенное количество дней или поездок. Помимо городского наземного транспорта, метро, электричек и "Аэроэкспресса", картой можно оплачивать билеты в столичные парки и музеи, пользование велопрокатом и еще рядом сервисов.

Прямая речь

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта:

- На заседаниях Госсовета по транспорту была обозначена задача по развитию мультимодального билета, над которой мы активно работаем со Сбером и регионом. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" внедряем российские технологии и решения на транспорте. Воронеж - передовой город, выбирающий современные сервисы для своих жителей. Оплата проезда в автобусах банковской картой на стационарном оборудовании позволит экономить время пассажиров при посадке и не отвлекать внимание водителя, а в дальнейшем - создавать больше оптимальных маршрутов и пересадок.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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