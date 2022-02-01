В Воронеже на неделю закроют развлекательные заведения

Воронежские власти ввели дополнительные ограничения в работу общественных мест. С 3 февраля на дистанционное обучение переводятся средние и старшие классы школ Воронежа, на неделю в регионе прекращается работа развлекательных учреждений: кинотеатров, цирков, театров и концертных залов. Взамен откроются 10 пунктов первичного осмотра на COVID-19.

- Главы районов сами принимают решение о переводе школ на дистанционное обучение, исходя из эпидобстановки. Особое внимание поручено обратить на образовательные методики для старшеклассников, чтобы они смогли качественно подготовиться к экзаменам, - рассказали в правительстве Воронежской области.

Органы власти и подведомственные им учреждения переведут на удаленный режим работы всех беременных сотрудниц. То же самое рекомендовано сделать руководителям частных организаций. Центры первичного осмотра планируется открыть до конца текущей недели.