Чукотского подростка будут судить за кражу и угрозы терактом в школе

На Чукотке завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка из села Тавайваам. Его обвиняют в краже денег с банковского счета и публикации заведомо ложной информации об акте терроризма.

Как сообщили в пресс-службе окружного следкома, по предварительной версии, с апреля по май 2021 года несовершеннолетний сделал несколько денежных переводов со счета своего знакомого, используя его же мобильный телефон. Так подросток похитил больше 170 тысяч рублей.

Спустя полгода, 13 октября, молодой человек вновь нарушил закон. На своей странице в мессенджере он установил статус с сообщением о планируемом теракте в школе и опубликовал снимок оружия.

В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и полностью добровольно возместил ущерб потерпевшему.

Уголовное дело направили в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения материалы передадут в суд.