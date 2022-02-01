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01.02.2022 04:27
Рубрика: Общество

Якутским школьникам продлили удаленку из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Продлить формат дистанционного обучения в школах Якутска до 15 февраля, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, решили на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

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"Продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным регионального оперштаба на 31 января в Якутске заболели 1945 человек", - сообщили в городской администрации.

Учиться очно смогут только ученики девятых и одиннадцатых классов, которым необходимо готовиться к ОГЭ, ЕГЭ, а также региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников. При согласии родителей ребят, будут образованы небольшие группы для таких подготовительных занятий.

Кроме того, в городе приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием школьников. Родителям необходимо ограничить посещение детьми мест массового скопления людей, в том числе кинотеатров, спортивных клубов, кафе и магазинов.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Пандемия коронавируса COVID-19

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