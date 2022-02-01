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01.02.2022 06:12
Рубрика: Происшествия

Курильский вулкан выбросил трехкилометровый столб пепла

Текст: Дина Непомнящая

Стол пепла высотой до трех тысяч метров над уровнем моря выбросил во вторник утром вулкан Чикурачки, расположенный на курильском острове Парамушир. Об этом заявили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: iStock
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"Облако пепла простирается примерно на 104 километра к западу-юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что сейчас продолжается сильная парогазовая деятельность исполина. Это значит, что в ближайшее время могут произойти пепловые взрывы на высоте до шести километров над уровнем моря. Такая активность угрожает низколетящим самолетам. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Чикурачки находится в 60 километрах южнее города Северо-Курильска на северной оконечности хребта Карпинского. Высота 1816 метров. Один из наиболее активных вулканов на Курильских островах.

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