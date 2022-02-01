В Бурятии закрыли сайт по продаже сертификатов о вакцинации

В Прибайкальском районе Бурятии пресекли работу сайта, где продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Подозрительный ресурс сотрудники надзорного ведомства выявили в ходе мониторинга сети "Интернет". На сайте размещали объявления с расценками на покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Доступ к порталу был свободным, пользователи регулярно его просматривали.

Прибайкальский районный суд признал размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда еще не вступило в законную силу, но веб-ресурс уже не функционирует.

В прокуратуре региона напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и продажу, но и за использование поддельных сертификатов о вакцинации.