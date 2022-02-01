В Хабаровском крае подрядчик ответит за ущерб при строительстве дома

Следователи СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершили расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, которого обвиняют в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году директор коммерческого предприятия заключил с администрацией города Николаевска-на-Амуре госконтракт на сумму, превышающую 71 миллион рублей. Исполнитель должен был построить многоквартирный дом на приобретенном для этих целей объекте незавершенного строительства. Квартиры в доме предназначались для погорельцев, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В ходе строительства выявлено, что высота комнат не соответствует нормативам. Указанное не позволило бы ввести объект в эксплуатацию без внесения изменений в проектную документацию. Однако строительство объекта было продолжено, что повлекло освоение бюджетных денежных средств в сумме свыше 30 млн рублей вплоть до расторжения контракта", - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.

Мужчина свою вину не признал. На принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд.