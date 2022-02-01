В Хабаровском крае в тайнике браконьеров нашли останки тигрицы

В районе имени Лазо Хабаровского края инспекторы КГБУ "Служба по охране животного мира и ООПТ" во время рейда обнаружили тайник с тушей амурской тигрицы.

Он находился в 32 километрах к северо-востоку от поселка Солонцовый, в урочище ключа Болотистый, там, где расположен "верхний" склад лесозаготовительного участка ООО "ВТК".

Возраст погибшей самки - четыре-пять лет. На ее теле нашли несколько пулевых отверстий.

"ОМВД России по району им. Лазо возбуждено уголовное дело о незаконном отстреле тигра. В рамках дела проводятся следственные мероприятия", - сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Решается вопрос о передаче останков хищницы на экспертизу в АНО "Центр "Амурский тигр".