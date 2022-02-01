В Якутске заключили под стражу мужчину, "заминировавшего" аэропорт

Якутский городской суд на два месяца заключил под стражу местного жителя, который заявил о минировании международного аэропорта имени П. Ойунского и самолетов. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, заведомо ложные сообщения об угрозах взрыва подозреваемый отправил по электронной почте 20 января.

В этот день из-за "анонимок" были эвакуированы также школы №5 и №23 и общежития Северо-Восточного федерального университета в Якутске. 25 января неизвестные вновь угрожали взорвать самолеты в аэропорту столицы республики.

Мужчине, "заминировавшему" аэропорт, грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.