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Рубрика: Происшествия

В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье сотрудник изолятора временного содержания на своем автомобиле насмерть сбил амурского тигра. Охотнадзор и полиция начали проверки, сообщает РИА Новости.

"В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции и охотнадзора. После их исследований и проведения экспертизы можно будет достоверно сказать, что случилось", - уточнил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

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В региональном управление МВД, в свою очередь, рассказали, что за рулем машины находился сотрудник изолятора временного содержания. Сейчас по факту ДТП идет служебная проверка. По предварительным данным, у полицейского был выходной, он ехал на личном автомобиле, когда на 242-го километре автодороги "Уссури" сбил тигра. Хищник выпрыгнул на трассу из леса. ДТП произошло в темное время на неосвещенном участке.

Водитель сообщил об инциденте в дежурную часть отдела полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты центра "Амурский тигр".

Справка "РГ"

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. Обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области России и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. На российских территориях насчитывается около 600 особей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр

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