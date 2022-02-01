В Приморье затягивается оформление в собственность "дальневосточных гектаров"

Некоторые муниципальные служащие задерживают заявления арендаторов "дальневосточных гектаров" на оформление их в собственность и пользуются этим как поводом, чтобы участки у них забрать. Такую проблему на днях обозначил вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, за это чиновники понесут строгое наказание.

Напомним, программа "Дальневосточный гектар" стартовала в 2016 году. В соответствии с ней получить землю в ДФО может любой россиянин, главное при этом - освоить участок: построить дом, дачу, заняться сельским хозяйством, бизнесом. Земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет, после чего ее можно оформить в собственность или аренду, подтвердив, что она используется. И сложностей с освоением участков никто не ожидал.

- Даже если ты просто вскопал участок, то уже гектар освоил. Минимальная сумма вложений в него - 30 тысяч рублей, за пять лет не очень большие деньги. Или нужно получить с участка те же 30 тысяч. Причем выполнение любого из этих условий достаточно для обоснования того, что ты освоил гектар и имеешь право получить его в собственность, - напомнил полпред.

Переводить участки в собственность многие граждане предпочитают ближе к концу "пятилетки", и тут, по выражению полпреда, Приморье... "удивило". На "горячую линию" министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики стали поступать сообщения о том, что в некоторых муниципалитетах чиновники умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок на получение гектаров. Были случаи, когда решение вопроса затягивалось на 11 месяцев. Но ведь за это время сроки рассмотрения заявки вместе со сроками безвозмездного пользования участками истекают, и земля изымается. Юрий Трутнев пообещал, что виновные, если будет доказан их корыстный умысел, понесут ответственность вплоть до уголовной.

...Процесс получения земли специально продуман так, чтобы чиновники участвовали в нем, что называется, по минимуму. Человек сам выбирает участок на сайте, рисует границы будущих владений, отправляет заявку и получает подтверждение. Муниципалитеты задействованы непосредственно при оформлении договоров аренды и спустя пять лет - при переводе земли в собственность. "Но чиновники у нас изобретательные. На последнем этапе они решили все-таки куда-то "ввинтиться". Будем их наказывать, причем очень жестко", - пообещал полпред.

Чтобы избежать таких случаев, Юрий Трутнев вместе с главой минвостокразвития Алексеем Чекунковым рассмотрят законодательную возможность забрать функцию утверждения решения у муниципалитетов на федеральный уровень. С одной стороны, делать это не слишком рационально, ведь "дальневосточный гектар" получили уже 100 тысяч человек. Но, возможно, такой шаг все же придется совершить - чтобы люди не лишались земли безосновательно.

По словам председателя Приморского отделения межрегионального общественного движения "Мы - гектарщики!" Романа Саввы, случаев, когда сроки рассмотрения заявок затягиваются, немало. Пришлось с этим столкнуться и ему самому:

- Я оформляю участок отца в Хасанском районе. В декабре написал заявление в администрацию муниципалитета, но ответа не получил. В январе обратился повторно и вот снова жду. Пятилетний срок истекает в конце февраля, а мы до сих пор не знаем, станет мой отец собственником участка или получит отказ. Готовимся к тому, что придется разбираться в суде.

История Романа Саввы в некотором смысле показательна - он столкнулся с проблемами и на этапе выдачи, и на этапе освоения земли. Савва взял гектар одним из первых, но, как оказалось, попал на землю, у которой был собственник. В начале действия программы подобных случаев было особенно много, и Росреестру пришлось в срочном порядке такие проблемы решать. После двух лет разбирательств суд все-таки встал на сторону оппонента Романа, а ему предложили выбрать другой участок. Он взял землю в Надеждинском районе, где планирует построить дом. Но теперь возникла проблема с подведением электричества. Ресурсоснабжающая организация ему отказала, и гектарщик обратился в УФАС. В итоге рассмотрение дела длится с ноября прошлого года. Несмотря на это, Роман даже немного защищает чиновников: считает, что если они затягивают сроки, то далеко не всегда руководствуясь корыстными интересами. Зачастую это происходит из-за банальной неподготовленности и большого объема работы.

- Как бы то ни было, некачественная работа специалистов органов местного самоуправления на реализацию этого проекта влияет самым негативным образом, - считает вице-президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата" Михаил Веселов. - Чиновникам следует не "мудрить", а качественно исполнять свои функциональные обязанности. Если у них не хватает знаний, им надо учиться или найти другую работу. Результат реализации проекта "Дальневосточный гектар" будет служить своеобразной оценкой качества действий госслужащих.

Между тем

Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил территориальным прокурорам истребовать документы по каждому факту изъятия земельных участков, выделенных ранее по программе "Дальневосточный гектар", а также проверить соблюдение порядка и сроков рассмотрения органами местного самоуправления всех обращений о предоставлении земли в собственность.