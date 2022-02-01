Во Владивостоке в частной школе произошел крупный пожар

Во Владивостоке пожарные подразделения тушат здание частной школы на улице Горького. Площадь возгорания достигла уже полутора тысяч квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС по Приморскому краю.

Сейчас на месте работают 55 пожарных, задействовано 15 единиц техники. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных.

Тушение осложняет то, что у здания частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, внутри здания в момент возгорания никого не было. Информация о пострадавших в спасательное ведомство не поступала.