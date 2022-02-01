Новости

Во Владивостоке в частной школе произошел крупный пожар 13:44
Сухоруков рассказал, как уговаривал Балабанова снять "Брата 3" 13:41
Названы дата и место похорон Виктора Мережко 13:28
Песков подтвердил планы Путина и Макрона встретиться лично 13:17
В испанской Валенсии три полевых госпиталя полтора года простояли без дела 13:15
Песков не подтвердил планов телефонного разговора Путина и Джонсона 1 февраля 13:10
Песков: Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности 13:06
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства 13:06
В Москве таксист оплевал пассажирку из-за плохого запаха 13:04
В Москве похоронили Леонида Куравлева 13:04
Обязательная вакцинация в Австрии стартует 8 февраля 13:04
ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов РФ в Мировом океане 13:03
Украина приступила к реверсу газа из Венгрии 13:01
МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска 12:55
Глава "Молдовагаза" сообщил о снижении закупочной цены у "Газпрома" 12:53
Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл 12:22
Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов 12:10
Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году 12:05
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите" 12:02
Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной 12:01
Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве 11:58
Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 13:44
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке в частной школе произошел крупный пожар

Текст: Елена Сидорова
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

Во Владивостоке пожарные подразделения тушат здание частной школы на улице Горького. Площадь возгорания достигла уже полутора тысяч квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС по Приморскому краю.

При пожаре в Новосибирском зоопарке погибли павлины

Сейчас на месте работают 55 пожарных, задействовано 15 единиц техники. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных.

Тушение осложняет то, что у здания частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, внутри здания в момент возгорания никого не было. Информация о пострадавших в спасательное ведомство не поступала.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
В РФ изменились параметры оценки нуждаемости семьи в детских выплатах
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои