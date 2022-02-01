Житель Приамурья отсидит более 12 лет за убийство из ревности

Суд вынес приговор 47-летнему жителю города Завитинска Амурской области, обвиненному по статьям "Незаконное проникновение в жилище", "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц", сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Амурской области.

Следствие и суд установили, что 11 октября 2020 года осужденный через незапертую дверь попал в квартиру в доме на улице Комсомольской в городе Завитинске и на почве ревности нанес телесные повреждения своей 36-летней сожительнице, а также 46-летнему знакомому.

"От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении, мужчину, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, врачам удалось спасти", - уточнили в пресс-службе.

По приговору Завитинского районного суда виновный проведет 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение свободы на 1,5 года.