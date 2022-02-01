Чиновники правительства Оренбуржья передадут врачам 80 служебных авто

Для оперативного обслуживания пациентов с COVID-19 в условиях роста обращений к медикам правительство Оренбургской области передаст врачам не менее 80 служебных автомобителей. Сами же члены кабмина пересядут на личные машины или такси.

Такое поручение отдал губернатор Денис Паслер на состоявшемся во вторник заседании правительства области, где обсуждалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Из-за рекордного роста числа вызовов медработников на дом к пациентам в Оренбурге и Орске учреждениям здравоохранения требуется дополнительный санитарный транспорт.

- Мы уже выделили из гаража правительства порядка 40 автомобилей, но этого недостаточно. До завтрашнего дня это количество нужно как минимум удвоить, - подчеркнул Паслер. - Во всех министерствах, подведомственных организациях по максимуму высвобождайте транспорт и передавайте больницам Оренбурга. Пока вполне можно пользоваться личным транспортом, такси.

По словам главы минздрава Оренбуржья Татьяны Савиновой, на прошлой неделе зарегистрировано более 42 тысяч случаев респираторных заболеваний (COVID-19, ОРВИ, пневмония). Для сравнения: на пике распространения дельта-штамма в октябре максимальное число заражений достигало 32 случаев в неделю.

- Мы отчетливо понимаем, что это - не предел, рост продолжится, - констатировала Савинова. - Поэтому здравоохранению необходимо усиление немедицинскими кадрами - операторами колл-центров, водителями, а также транспортом.

Как отмечалось, пока максимальное число обращений к медикам фиксируется в двух самых крупных городах области. Но уже сейчас необходимо готовиться к решению аналогичных проблем в районах.

- Я надеюсь, что и главы муниципальных образований области будут отрабатывать обращения главврачей, максимально помогать транспортом и всем необходимым, - резюмировал губернатор.