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Текст:   Марина Трубилина 
15:11 01.02.2022

Домам со спецсчетами сложнее всего заменить лифты

Регионы, где сложнее всего идет процесс замены лифтов, названы на пресс-конференции Национального Лифтового Союза.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

К 2025 году необходимо заменить около 90-100 тысяч лифтов, у которых к тому времени истечет срок эксплуатации, рассказал гендиректор ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов. Замена одного лифта стоит в среднем около 3 млн рублей, то есть на эти работы требуется в целом порядка 300 млрд рублей. Взносов, которые собираются на капитальный ремонт домов, на это не хватает, отметил он. Особенно сложная ситуация с домами, которые копят средства на спецсчетах.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Самая непростая ситуация, по его словам, в Самарской области. К 2025 году здесь необходимо заменить более 8 тысяч лифтов, около 60% от всех эксплуатируемых, но в 2021 году были проведены аукционы на замену лишь 247. В Ульяновской области нужно будет заменить 3264 лифта (71%), но в 2020 и 2021 годах не было проведено ни одного аукциона. Сложная ситуация в Ярославской области, Удмуртии, Вологодской, Курской областях.

В 2021 году были заключены контракты на замену 18 399 лифтов в 70 регионах, сообщил Харламов. Это на 15% больше, чем в 2020 году и даже чем в 2019 году. В этом году есть надежда выйти на цифру 20 тысяч лифтов.

Всего в России сейчас работает, по оценкам экспертов, более 600 тысяч лифтов. При этом официальной статистики на этот счет не существует, отметил гендиректор Ассоциации делового сотрудничества "СО "Лифтсервис" Алексей Захаров.

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